04 DICEMBRE 2025

Ferzan Ozpetek: Le donne sono sempre il lato migliore della vita

Roma, 4 dic. (askanews) - Ferzan Ozpetek è stato uno dei vincitori del Biglietto d'oro, assegnato durante la 48esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema organizzata a Sorrento dall'ANEC in collaborazione con l'ANICA. Al regista di "Diamanti", uno dei film di maggiore successo della scorsa stagione, è stata assegnata anche una delle "Chiavi d'oro del successo", attribuite quest'anno a lui, a Paolo Genovese e a Gennaro Nunziante. "Il mio riconoscimento più forte è la condivisione delle mie emozioni, cioè io il film lo faccio, lo giro, anche improvviso durante la giornata, durante le riprese moltissime cose, e mi emoziono e mi metto a piangere, anche gli attori. E questa cosa qui arriva al pubblico" ha detto il regista.

"Diamanti" è un film corale con un cast tutto di donne che è piaciuto moltissimo al pubblico femminile ed è stato distribuito in più di 40 Paesi. "Nei miei film le donne sono sempre state molto importanti, tante volte sembravano protagonisti gli uomini ma le donne contavano moltissimo. - hadetto Ozpetek - Ti viene naturale perché comunque le donne sono sempre il lato migliore della vita".

Ozpetek è il narratore dei sentimenti, delle relazioni, delle emozioni, e rispetto alla realtà che ci circonda, fatta di conflitti e crescente disparità sociale, oggi dice: "Io non credo mai ad un ideale di un politico, di un Paese, non ci credo mai. Siamo arrivato ad un punto nel mondo in cui tutto è dio denaro. - ha affermato il regista - E' un mondo assurdo. Io invece sono molto dispiaciuto, addolorato per le persone che sono magari, guadagnano pochissimo, soprattutto le persone anziane. Pensate a tutto quello che spendono per le cose delle armi, se spendessero per le salute sarebbe un altro mondo. Ma non ci sarà questa cosa qui".

