Ferrero punta su Estathé, con 400 mln ricavi è terzo brand del gruppo

Milano, 17 giu. (askanews) - Con 400 milioni di euro di fatturato e più di 50 anni di storia, Estathé vuole ora accelerare la propria crescita entrando in nuove categorie e parlando a nuovi consumatori. Nato nel 1972 dall'intuizione di Michele Ferrero di trasformare un infuso di foglie di tè, tutt'ora prodotto ad Alba, in una bevanda pronta da bere, Estathè debutta per la prima volta nel mondo delle bevande sportive. Un comparto da circa 100 milioni di euro dove Estathé Sport punta a differenziarsi con una bevanda a base di vero thè pensata per giovani sportivi e il tempo libero. Ma quella sportiva non è l'unica novità per un marchio che negli ultimi dieci anni ha visto crescere il proprio giro d'affari di oltre il 45%.

"Il nostro core business è aumentato negli ultimi anni in maniera molto considerevole - ha detto Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia - oggi siamo qua per lanciare nuovi prodotti: il primo è Estathè sport, entriamo nelle bevande sportive per giovani con un prodotto senza conservanti e senza edulcoranti, quindi particolarmente adatto a tutto il mondo sportivo e insieme a questo lanciamo oggi - è già presente sul mercato - Tic Tac al gusto Estathè limone quindi completiamo veramente un'espansione del brand estate in altre categorie".

Oggi Estathé è il terzo marchio per il gruppo di Alba, dopo Kinder e Nutella. Ma rappresenta anche la bevanda non gassata più bevuta in Italia, nel segmento dei soft drink, e, negli ultimi anni, ha costantemente aumentato le proprie quote di mercato, anche grazie all'ampliamento della gamma. Un marchio che, tuttavia, resta saldamente italiano, nella produzione e anche nel mercato di riferimento.

"La produzione è al di là delle foglie di tè che non sono in Italia, è tutta italiana e il consumo è tutto italiano, quindi è veramente una unicità che Ferrero ha nel nostro Paese - ha sottolineato Gavelli - Nel 1972, quando lanciare una bevanda fredda a base di tè sembrava una follia, abbiamo impiegato tanti anni prima che diventasse un successo. Il secondo gusto, alla pesca, è stato lanciato 22 anni dopo il debutto e l'abbiamo mantenuta una unicità italiana".

Estathé , oggi, è presente sia nella grande distribuzione che nel fuori casa. E in questo canale ora punta a rafforzarsi ulteriormente con un'altra novità di questa estate, il formato in lattina di Estathè Zero, in arrivo sia nella grande distribuzione che nell'out of home. Del resto la lattina è il formato elettivo quando si è in giro e rappresenta circa la metà dei consumi di Estathé fuori dalle mura domestiche. Non a caso su questo fronte è nata la collaborazione con Alfa: il cantautore genovese ora diventa ambassador del brand, che lo accompagnerà come sponsor in tutto il suo tour estivo.

"Senz'altro Estathé rispecchia la strategia Ferrero - ha spiegato Gavelli - da un lato allargare sempre di più il proprio potenziale dei consumatori, dall'altro entrare anche in nuove categorie, avvicinare i giovani rimanendo sempre fedeli ai propri valori. Ma una delle ragioni principali per cui Estathé è diventato il brand che è è anche il rafforzamento della destagionalizzazione cosa che vedrà in futuro altre iniziative".