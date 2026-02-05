ULTIME NOTIZIE 05 FEBBRAIO 2026

Ferrazzi (Asvis): Europa riparta da ripensamento culturale

Roma, 5 feb. (askanews) - "Un' Europa che deve partire da un ripensamento culturale capace di immaginare quella che è stata la sua grande ricchezza è stata innanzitutto culturale sui diritti e sul concetto di persona" così il Responsabile relazioni istituzionali di ASVIS, Andrea Ferrazzi, in occasione dell'annual meeting di Connact "Il Sistema Italia e le priorità dell'Unione europea" che si è tenuto a Bruxelles. L'evento ha visto la presenza di quasi 50 rappresentanti di grandi aziende italiane e associazioni, centri di ricerca e realtà del terzo settore che hanno dialogato con le istituzioni italiane ed europee per consolidare la presenza italiana a Bruxelles e per stimolare una collaborazione attiva e proattiva, fondamentale per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità emergenti. Connact Annual Meeting è un evento organizzato dalla Fondazione Articolo 49 con l'Ufficio di Collegamento del Parlamento europeo in Italia.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi