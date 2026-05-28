ULTIME NOTIZIE 28 MAGGIO 2026

Ferrari, Vigna replica a Montezemolo: "Il Cavallino su Luce resta"

Modena, 28 mag. (askanews) - Ferrari non toglierà il Cavallino Rampante dalla sua prima elettrica, Luce, come chiesto dall'ex presidente Luca Cordero di Montezemolo nella sua dura critica dopo la presentazione: "Nella vita sono abituato a fare ciò che dico io, non ciò che mi dicono gli altri". Così l'amministratoredelegato del Cavallino, Benedetto Vigna, a margine del convegno inaugurale del Motor Valley Fest a Modena, ha replicato alle critiche piovute sul nuovo modello da più parti, dal mondo dell'auto alla politica.

Sul fronte del mercato, Vigna ha rivendicato un avvio positivo: "Abbiamo aperto gli ordini ieri mattina e diversi clienti, soprattutto nuovi, li hanno già piazzati". A riprova dell'interesse, ha riferito di aver ricevuto bonifici da importanti istituti bancari: "La vogliono subito". Le prime consegne, ha annunciato, partiranno l'anno prossimo, quando saranno possibili anche "le prove su strada camuffate".

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