ULTIME NOTIZIE 28 MAGGIO 2026

Ferrari, Vigna: prima osservare poi commentare, lezione per la Gen Z

Modena, 28 mag. (askanews) - Prima di commentare bisogna osservare: vale per Luce, la prima Ferrari elettrica finita al centro delle polemiche, ma soprattutto come esempio per le nuove generazioni. È la riflessione dell'amministratore delegato del Cavallino, Benedetto Vigna, a margine del convegno inaugurale del Motor Valley Fest a Modena.

"Chapeau a tutti quelli che hanno avuto la possibilità di guardare e commentare, positivo o negativo, va bene", ha detto Vigna. "Quello che perplime è che ci lamentiamo tutti di ciò che i social media fanno nel forzarci a ragionare in un certo modo, però poi siamo i primi che, senza osservare, commentiamo".

Un atteggiamento che, secondo il manager, è "poco bello" anche come segnale verso il futuro: "La generazione Z, i nostri figli, hanno bisogno di esempi di persone che esprimono pareri, qualunque siano, ma in modo scientifico, fact based". Di qui l'invito a vedere dal vivo la vettura. "Ho avuto tanti feedback" ha aggiunto, "e sono sicuro che sono sinceri".

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