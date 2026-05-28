Ferrari, Vigna: chi vede Luce non capisce le critiche arrivate

Modena, 28 mag. (askanews) - "Io penso poco alle critiche, andiamo avanti sulla nostra strada, ognuno dice la sua ma non l'hanno vista la macchina, la devi vedere".

Così il ceo di Ferrari, Benedetto Vigna, al Motor Valley Fest a Modena, dopo le critiche a Luce. Chi vede dal vivo la prima Ferrari elettrica, "non capisce le critiche" ha affermato l'amministratore delegato del Cavallino, raccontando i riscontri raccolti nei giorni della presentazione.

"Stamattina tre persone mi hanno scritto: la compro perché mi piace", ha raccontato Vigna, citando alcuni dei commenti ricevuti. Tra questi, i "complimenti per il coraggio e la determinazione" mostrati "nel definire ciò che vuole essere l'auto del futuro", e l'apprezzamento per aver "rivisto il concetto dell'elettrica integralmente, non semplicemente cambiando due pezzi, cambio e motore".

A colpirlo, ha aggiunto, è stata soprattutto la reazione di "una decina di persone di varie nazionalità" incontrate una sera: "Non capiamo queste critiche", gli avrebbero detto. "L'unica ragione può essere che la devi vedere: dal vivo è molto bella e molto innovativa".