ULTIME NOTIZIE 09 FEBBRAIO 2026

Ferrari svela gli interni della prima elettrica: si chiamerà Luce

Milano, 9 feb. (askanews) - La prima Ferrari elettrica si chiamerà Luce. Lo ha svelato la casa del Cavallino Rampante a San Francisco in occasione della presentazione degli interni realizzati insieme alla LoveForm, fondata dell'ex designer Apple Jony Ive e che da cinque anni lavora sul design della vettura insieme al Centro Stile di Maranello.

L'abitacolo della Luce è un volume unico e pulito senza schermi di grandi dimensioni e con la presenza di molti comandi fisici. Realizzato in alluminio e vetro ad alta resistenza è caratterizzato da pochi elementi essenziali: il binnacle con il quadro strumenti, lo schermo di controllo, il tunnel centrale con il selettore del cambio, un vano portaoggetti e uno schermo per i passeggeri posteriori.

Il binnacle è dotato di due schermi Oled e si muove insieme al volante per ottimizzare la visione. L'interfaccia del quadro strumenti è ispirata alle auto sportive classiche e alle monoposto di Formula 1. Lo schermo di controllo centrale, con il sofisticato Multigraph impostabile in 4 modalità di visualizzione è orientabile anche verso il passeggero.

Il volante è a tre razze, ispirato all'iconico volante Nardi degli anni 50 e 60. I comandi sono organizzati in due moduli che richiamano il layout delle monoposto.

Dopo la presentazione del powertrain a ottobre a Maranello e degli interni a San Francisco, ora l'attesa è per il debutto della vettura che si terrà in Italia il prossimo maggio.

ECONOMIA
30
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi