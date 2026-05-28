ULTIME NOTIZIE 28 MAGGIO 2026

Ferrari, Orsini: fiducia su elettrico, ma io scelgo il motore

Modena, 28 mag. (askanews) - La prima Ferrari full elettrica? "Vediamo cosa succederà, ma Ferrari ha sempre saputo guardare al futuro". Anche se, da appassionato di motori, "se dovessi prendere una Ferrari oggi la prenderei col motore". E' la reazione del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine del convegno inaugurale del Motor Valley Fest a Modena.

"È un mio gusto personale", ha precisato Orsini, ricordando di avere "tutte le macchine a motore". Nessun pregiudizio, però, sulla svolta elettrica del Cavallino: "Vediamo cosa succederà", ha ripetuto, ribadendo la fiducia in un marchio che "ha sempre saputo guardare al futuro".

Il presidente degli industriali ha colto l'occasione per rilanciare il tema della neutralità tecnologica: "Dobbiamo puntare sulla neutralità tecnologica", ha affermato, indicando come errore dell'Europa quello di "non mettere al centro la sperimentazione anche sulle tecnologie che abbiamo". "Il litio non ce l'abbiamo, lo compriamo", ha aggiunto, criticando la scelta di delegare le tecnologie ad altri continenti: "Abbiamo visto quello che è successo: un disastro".

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