ULTIME NOTIZIE 28 MAGGIO 2026

Ferrari Luce, de Pascale: l'Emilia-Romagna deve tifare e tifa Ferrari

Modena, 28 mag. (askanews) - "L'Emilia-Romagna deve tifare e tifa Ferrari". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine del convegno inaugurale del Motor Valley Fest a Modena, ha commentato le polemiche seguite alla presentazione di Luce, la nuova auto elettrica del Cavallino.

"È chiaro che è una scelta disruptive e, come tutte le scelte di questo tipo, desta attenzione - ha osservato de Pascale - Ma io ci credo: la Ferrari è una storia di grande successo e penso che continuerà a scrivere pagine di successo. Siamo tutti fiduciosi".

Il presidente ha quindi richiamato un parallelo con lo sport: "Un po' come nello sport, bisogna fare il tifo, anche nei momenti in cui ci sono interrogativi". Di qui l'invito del territorio a sostenere il marchio di Maranello: "L'Emilia-Romagna deve tifare e tifa Ferrari".

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