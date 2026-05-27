Ferrari, Ficili: Maserati già nel mondo elettrico con Folgore

Modena, 27 mag. (askanews) - "Io sono fortemente impegnato con Alfa Romeo e Maserati, quindi ne ho già molto con i miei due brand. Noi siamo già nel mondo dell'elettrico, perché offriamo in Maserati una gamma che abbiamo chiamato Folgore, composta da Gran Turismo, Gran Cabrio e Grecale". Lo ha detto Santo Ficili, Chief Operating Officer di Maserati e Ceo di Alfa Romeo, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla reazione negativa della Borsa al debutto della Ferrari Luce, il primo modello 100% elettrico del Cavallino presentato a Roma alla Vela di Calatrava, che martedì a Piazza Affari ha chiuso in calo dell'8,37% scivolando sotto quota 290 euro, bruciando circa 5 miliardi di capitalizzazione.

Ficili è intervenuto nella sede storica di viale Ciro Menotti, a Modena, in occasione dell'evento per i 100 anni del Tridente, celebrato con la cerimonia di annullo filatelico del francobollo commemorativo di Poste Italiane.

"Sicuramente l'ambiente ci sta chiedendo di fare qualcosa, lo sta chiedendo anche all'automotive - ha aggiunto il COO - e Maserati risponde con la gamma Folgore, che ovviamente ci sarà anche nel futuro".