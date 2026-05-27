ULTIME NOTIZIE 27 MAGGIO 2026

Ferrari, Ficili: Maserati già nel mondo elettrico con Folgore

Modena, 27 mag. (askanews) - "Io sono fortemente impegnato con Alfa Romeo e Maserati, quindi ne ho già molto con i miei due brand. Noi siamo già nel mondo dell'elettrico, perché offriamo in Maserati una gamma che abbiamo chiamato Folgore, composta da Gran Turismo, Gran Cabrio e Grecale". Lo ha detto Santo Ficili, Chief Operating Officer di Maserati e Ceo di Alfa Romeo, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla reazione negativa della Borsa al debutto della Ferrari Luce, il primo modello 100% elettrico del Cavallino presentato a Roma alla Vela di Calatrava, che martedì a Piazza Affari ha chiuso in calo dell'8,37% scivolando sotto quota 290 euro, bruciando circa 5 miliardi di capitalizzazione.

Ficili è intervenuto nella sede storica di viale Ciro Menotti, a Modena, in occasione dell'evento per i 100 anni del Tridente, celebrato con la cerimonia di annullo filatelico del francobollo commemorativo di Poste Italiane.

"Sicuramente l'ambiente ci sta chiedendo di fare qualcosa, lo sta chiedendo anche all'automotive - ha aggiunto il COO - e Maserati risponde con la gamma Folgore, che ovviamente ci sarà anche nel futuro".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi