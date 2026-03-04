ULTIME NOTIZIE 04 MARZO 2026

Ferrari e Philips inaugurano a Maranello un centro diagnostico

Maranello (Modena), 4 mar. (askanews) -Cinquantaquattro giorni per trasformare un magazzino in un centro diagnostico d'avanguardia. A Maranello, Ferrari e Philips inaugurano insieme una struttura aperta ai dipendenti del Cavallino e alla comunità locale: primo caso in Italia di un'azienda extra-sanitaria che realizza un centro di questo livello in sinergia con le istituzioni pubbliche.

"L'idea è partita nel 2020 - ricorda Michele Antoniazzi, Chief Human Resources Officer di Ferrari -. Abbiamo cominciato a ragionare su un progetto olistico che comprendeva questo tipo di progetto che è arrivato nel 2026. E' uno dei tanti step che abbiamo pianificato durante e dopo il Covid".

Le tecnologie, integrate con soluzioni software basate sull'intelligenza artificiale - tra cui una Risonanza Magnetica Total Body e TAC Spettrale - sono targate Philips. "Per Philips questo progetto rappresenta un'iniziativa di grande valore - spiega Miguel de Foronda, Direttore Generale Philips Ibérica e Italia -. Nasce dall'incontro tra due realtà che condividono nel proprio Dna la ricerca dell'eccellenza, l'innovazione continua e una profonda attenzione alle persone. Abbiamo contribuito con la nostra tecnologia diagnostica per immagini di ultima generazione".

Il cantiere è partito a inizio ottobre, tre turni di lavoro giorno e notte. "A fine settembre qui era un magazzino, questa strada non esisteva, non c'era la cabina elettrica, non c'era la potenza necessaria per le macchine ricorda Benedetto Vigna, CEO di Ferrari . Ci sono voluti 54 giorni. Quando passavo di qua si vedeva la luce accesa e le persone che lavoravano su tre turni. Anche in Italia, anche in Europa si possono fare certe cose velocemente. Bisogna sapere dove si vuole andare e avere un team motivato, con manager coinvolti in prima persona, vicini alle persone per capire dove serve il loro aiuto".

Il centro è aperto anche alla comunità: circa 8.300 screening mammografici nei prossimi tre anni per le donne di Maranello, Formigine e Fiorano, in accordo con l'AUSL di Modena. "Un'opportunità per il welfare aziendale di Ferrari sottolinea Michele de Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna diventa anche un elemento di prevenzione per tutte le cittadine del territorio, che avranno una capacità più forte di screening a pochi passi da casa. È una scelta molto importante da parte di un'azienda che tiene ai propri dipendenti e che, in sinergia con il pubblico, trasforma un beneficio aziendale in un'opportunità per l'intera comunità".

Ferrari reinvestirà i propri utili in formazione medica e in borse di studio. Un modello che può essere replicato da altre imprese.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi