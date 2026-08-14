Ferragosto in Triennale Milano con le stanze di Davide Stucchi

Milano, 14 ago (askanews) - Triennale Milano è aperta il 15 di agosto. Fra le offerte espositive, negli spazi dell'Impluvium al primo piano, c'è anche la mostra Davide Stucchi. Temporary Rooms, a cura di Damiano Gullì, che apre una riflessione sui rapporti tra arte e design, tra oggetti, spazi e architetture, interrogando il modo in cui gli interni vengono rappresentati, percepiti e messi in scena. Dall'apertura fino al 4 ottobre infatti, in momenti specifici, gli oggetti presenti nello spazio vengono progressivamente smontati e sostituiti, dando forma a una casa che si costruisce, si modifica e si ridefinisce lungo l'intera durata della mostra. Quattro riconfigurazioni successive - bagno, salotto, camera da letto e cucina. Fino al 14 settembre è visibile la camera da letto.

In occasione del primo allestimento artista e curatore hanno raccontato ad askanews il progetto di ipotesi di modulo abitativo assolutamente precario: transitorietà, precarietà, fragilità di questi interni domestici che vengono di volta in volta messi in questione trasformati, riattivati.

Davide Stucchi: "La mia pratica artistica è sicuramente molto influenzata anche dall'essere uno scenografo per professione e di conseguenza credo che l'idea di palco o comunque di scena che troviamo al centro della stanza sia strettamente connessa anche a quelle che sono le opere che entreranno in scena in una successiva configurazione delle stanze temporanee".

Damiano Gullì: "Questa idea della trasformazione dell'oggetto genera un cortocircuito percettivo nell'osservatore, nel visitatore, perché forme apparentemente familiari quando ci si avvicina si rivelano altro da sé: é un portare l'attenzione sull'anima degli oggetti che ci fa scoprire quelle che sono le dinamiche che si creano fra opera d'arte, oggetto d'arte, oggetto di design e l'ambiguità e proprio su questa soglia di ambiguità si muove il lavoro di Stucchi".