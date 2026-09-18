ULTIME NOTIZIE 18 SETTEMBRE 2026

"Fermate la corsa all'IA", la protesta a San Francisco

San Francisco, 18 set. (askanews) - Un gruppo di circa 50 manifestanti ha sfilato a San Francisco per chiedere alle aziende che si occupano di intelligenza artificiale di "fermare la corsa all'IA", mentre crescono i timori riguardo alla sicurezza di questa tecnologia. I manifestanti si sono prima radunati davanti alla sede centrale di OpenAI, poi hanno sfilato lungo un percorso che li ha portati nei pressi degli uffici di Anthropic e della convention Dreamforce di Salesforce, per poi concludere la marcia davanti al municipio di San Francisco.

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