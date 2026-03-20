Fenomeno BTS, il ritorno dopo 4 anni: album, singolo e show a Seoul

Roma, 20 mar. (askanews) - Folla di fan a Seoul, in Corea del Sud, davanti ai grandi magazzini Shinsegae per la presentazione del nuovo video dei BTS, "Swim", a poche ore dal grande concerto all'aperto nel cuore della capitale sudcoreana (in streaming su Netflix il 21 marzo). Sono previste oltre 250mila persone per il ritorno live della boy band KPOP dopo quattro anni dall'ultimo show, ora che tutti e sette i membri hanno finito il servizio militare obbligatorio.

Una prima, "in casa" che anticipa un tour mondiale di 82 date attesissimo dai fan, non solo in Corea. Al momento non è prevista una tappa in Italia. Il gruppo (formato da RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook), insieme al singolo "Swim" ha pubblicato anche il nuovo album, "Arirang". E a Seoul sono arrivati giovani da ogni parte del mondo.

"Aspettavamo questo ritorno da quattro anni ed è incredibile che sia finalmente arrivato il giorno in cui i BTS hanno mantenuto le loro promesse. Sono tornati!", dice una ragazza delle Filippine.

"Sono semplicemente sopraffatta dal fatto che sia finalmente uscito il brano, è così ben fatto, mi piace davvero ascoltarlo e non vedo l'ora di ascoltarlo ancora e ancora", afferma Jennifer, dalla Germania.

È il lprimo disco della band ad uscire da 3 anni e 9 mesi. Solo con il pre-order l'album ha generato 4 milioni di copie durante la prima settimana, facendo battere ai BTS un loro stesso record. Il titolo viene da una canzone tradizionale coreana che è stata spesso associata alle emozioni della connessione e del ritrovarsi. E l'album vuole essere una riflessione sull'identità e le origini dei BTS.