Fedriga: indecente proteste per sport, antisemitismo dilagante

Bologna, 20 nov. (askanews) - "E' qualcosa di indecente e indecoroso le proteste per una partita di sport che dovrebbe essere quello che unisce". Lo ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a margine del convegno "In città" organizzato da Confcommercio a Bologna, riferendosi alle tensioni per la partita Virtus-Maccabi Tel Aviv.

"Vedo un antisemitismo dilagante, purtroppo, non solo in Europa e nel nostro paese, che non viene combattuto con sufficiente chiarezza e mascherato da antisionismo - ha detto Fedriga -. Ma in realtà è sotto è un palese antisemitismo con anche dichiarazioni aberranti sentite in televisione che richiamano quelle che diceva Hitler con la potenza economica degli ebrei che comandavano il mondo".

"Lo sentite in televisione oggi, oggi nel 2025 - ha proseguito il presidente -. Penso che sia qualcosa di inaccettabile che alimenta anche poi i fanatici che portano violenza nelle nostre città con la scusa della Palestina, ma in realtà alimentano e promuovono l'antisemitismo".