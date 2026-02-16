Federica Brignone: sciare è doloroso, devo fronteggiare dei mostri

Cortina, 16 feb. (askanews) - "Per me in questo momento sciare è comunque difficile, non è una cosa banale, è una cosa dolorosa, per cui devo sempre fare i conti con un certo tipo di mostri con cui combattere da un po'. Però sì, cercato di godermelo. Da quando sono arrivata qua all'Olimpiade ho cercato di godermi tutto, ogni singolo momento, ogni cosa che ho fatto, anche le piccole cose di vivere un'Olimpiade e penso che sia questa la cosa speciale. Poi il risultato viene e non viene, ma non è solo quello che ti porti a casa, sono le grandi emozioni, l'esperienza di vivere questa cosa grande che sono le Olimpiadi, che è qualcosa di pazzesco". Lo ha detto a Casa Italia Federica Brignone, dopo il successo anche nel gigante a Milano Cortina 2026. La sua storia è già leggenda dello sport, ma nasconde anche molto dolore e sofferenza.