Federica Brignone: ho usato testa, tecnica, ho usato tutto

Cortina, 12 feb. (askanews) - "Io ovviamente sono venuta qui, ed era talmente speciale essere qua. Non sapevo neanche se sarei tornata a fare l'atleta dopo l'anno scorso e quindi dopo l'incidente essere qui alle Olimpiadi è stato qualcosa di speciale davvero. È stato un percorso veramente difficile. Penso di non aver fatto un giorno o pochi giorni comunque totalmente positivi, per cui da una parte ero pronta dall'altra sapevo che avrei dovuto continuare a soffrire e sono qua grazie a tutto questo, è stato qualcosa di speciale". Lo ha detto a Casa Italia a Cortina Federica Brignone, diventata oggi campionessa olimpica del SuperG, a 10 mesi dal gravissimo incidente della scorsa primavera.

"Mi sento orgogliosa - ha aggiunto Brignone - mi sento una privilegiata mi sento veramente fortunata a poter essere qua davvero non era scontato la mia presenza e il fatto ancora di poter essere qui con una medaglia era qualcosa di impensabile, però dall'altra parte ogni giorno prendevo confidenza. Ho usato tutto, ho usato la mia testa, ho usato la mia tecnica, tutta la mia esperienza per provare a dare il massimo. Poi in una gara di un giorno tutto può succedere, però non penso di essere una persona cambiata".