Fed, Warsh: impegno risoluto a ripristinare la stabilità dei prezzi

Washington, 14 lug. (askanews) - "Il rialzo dell'inflazione degli ultimi cinque anni sarà una cosa del passato". E alla Federal Reserve e "adotteremo la politica giusta" in tal senso. Lo afferma il presidente della Fed, Kevin WaRsh nelle dichiarazioni introduttive della sua audizione al congresso.

Il direttorio, il Fomc "non tollera inflazione persistentemente elevata. E abbiamo un impegno risoluto a ripristinare la stabilità dei prezzi. Questo - ha spiegato - è stato il focus della nostra riunione di giugno in cui abbiamo deciso di mantenere i Federal fans ha una forchetta del 3,50-3,75%".