Fed, Trump: licenzierò Lisa Cook se non si dimette

Washington, 22 ago. (askanews) - "La licenzierò se non si dimette", così ha detto il presidente Donald Trump, venerdì riferendosi a Lisa Cook, membro del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve, criticata per una pratica sulla richiesta dei mutui.

Durante una visita improvvisata alla Peoples House, un museo della Casa Bianca, il presidente ha ribadito: "Quello che ha fatto è stato sbagliato". Cook è stata nominata dall'ex presidente Joe Biden, come prima donna afroamericana a ricoprire questo ruolo nella Banca Centrale e Trump intende spingerla alle dimissioni per insediare un governatore suo alleato favorevole al taglio dei tassi.

