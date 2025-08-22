Fed, Powell: Valutiamo con cautela modifiche a politica monetaria

Jackson Hole (Wyoming), 22 ago. (askanews) - In un discorso chiave, il presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell lascia aperta la possibilità di tagliare i tassi di interesse, come insistentemente richiesto dal presidente Donald Trump, sebbene avverta che i rischi di un'inflazione più elevata e di un mercato del lavoro in indebolimento creano una "situazione difficile". "Nel breve termine, i rischi per l'inflazione sono orientati al rialzo e i rischi per l'occupazione al ribasso: una situazione difficile. Quando i nostri obiettivi sono in tensione in questo modo, il nostro quadro normativo ci impone di bilanciare entrambi i lati del nostro duplice mandato" ha spiegato Powell.