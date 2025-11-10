ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2025

Fdi, La Russa: nessun dissidio con Arianna Meloni

Milano, 10 nov. (askanews) - Nessun dissidio in Fratelli d'Italia, nè tensioni con Arianna Meloni sulla gestione del partito in Lombardia. Lo assicura il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine di un convegno a Milano, commentando con i giornalisti le ricostruzioni di stampa.

"Ogni tanto leggo ricostruzioni assurde, ora c'è anche una corrente La Russa... questo mi fa arrabbiare, perché tutto il partito in Lombardia semmai.... Scherzo. Da che mondo e mondo in Lombardia, da Alleanza Nazionale in poi, la mia posizione, il mio ruolo è quello di essere non super partes, ma in accordo con tutte le parti, di cercare, se ci sono diverse sensibilità all'interno di Fratelli d'Italia, di avvicinarle. Il tentativo di cercare di vedere all'interno di Fratelli d'Italia magagne che magari possono esistere in altri ambiti, in altri partiti o anche da noi, e mettermi in una condizione di dover spiegare che non sono né con questo né con quello, che io sono, ahimè, uno dei tre fondatori, anzi il più anziano fondatore di Fratelli d'Italia che il mio unico desiderio da quando Fratelli d'Italia è nata è evitare dissapori all'interno di Fratelli d'Italia".

Dunque non ci sono dissidi con Arianna Meloni? "Con lei ci siamo fatti una risata. Addirittura oggi qualcuno ha detto che non eravamo d'accordo sul coordinatore... Cioè c'è un tentativo disperato di vedere in noi mali che non sono in Fratelli d'Italia o che quantomeno non mi riguardano. Ho visto la settimana scorsa Arianna Meloni".

POLITICA
