FDC Consulting Digital ESG e KMA contro violenza di genere

Roma, 23 ott. (askanews) - Ogni giorno le cronache ci ricordano quanto sia urgente fare di più per contrastare la violenza di genere e i femminicidi, una piaga che continua a crescere e che coinvolge l'intera società.

Di fronte a questa realtà, diventano fondamentali iniziative concrete capaci di restituire alle donne fiducia, forza e consapevolezza di sé.

Con questo obiettivo FDC Consulting Digital ESG, in collaborazione con KMA - Krav Maga Academy, ha ideato e coordinato un progetto che offre strumenti di autodifesa, crescita personale e consapevolezza per aiutare le donne a riconoscere e gestire situazioni di rischio.

L'iniziativa è finanziata da Authos S.p.A. Società Benefit, nell'ambito del proprio percorso di sostenibilità e impatto, guidato e accompagnato da FDC Consulting e si svolge presso la sede del dealer a Moncalieri (TO).

"Un gesto obbligato per dare una risposta concreta" - afferma Francesco Di Ciommo, CEO di FDC Consulting Digital ESG. Ai primi tre appuntamenti hanno partecipato 50 donne di età ed esperienze diverse, unite dal desiderio di sentirsi più sicure e padrone di sé.

Le lezioni, condotte dagli istruttori della KMA, non sono state soltanto un'occasione per apprendere tecniche di difesa personale, ma anche un momento di condivisione e di valorizzazione della propria forza interiore.

