Fbi: sventati attacchi alla Casa Bianca alla festa per 80 anni Trump

Roma, 16 giu. (askanews) - L'Fbi avrebbe sventato degli "attacchi pianificati" diretti contro la Casa Bianca, durante l'Ultimate Fighting Championship, l'evento di arti marziali tenutosi lo scorso fine settimana in occasione degli 80 anni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump: lo ha dichiarato il direttore del Bureau, Kash Patel.

La natura della potenziale minaccia non è ancora stata resa nota ma sono stati effettuati cinque arresti in diversi stati, tra cui Ohio, Missouri e California.

L'agenzia federale sarebbe venuta a conoscenza della possibile minaccia il 10 giugno. "Grazie alla rapida azione dell'Fbi, dei nostri partner e del Dipartimento di Giustizia in un'operazione che ha coinvolto diversi stati, diverse persone sono ora in custodia e i presunti attacchi pianificati sono stati sventati sul nascere", ha commentato Patel, come riporta il Washington Post.

L'evento tenutosi domenica scorsa alla Casa Bianca è stato uno spettacolo per celebrare il 250esimo anniversario della firma della Dichiarazione d'Indipendenza Usa, oltre al compleanno del presidente, tra ospiti vip, sorvolo di jet militari, arti marziali e migliaia di spettatori.

Il presunto complotto fa seguito a una serie di incidenti di sicurezza e minacce recenti che hanno riguardato Trump e la sua amministrazione. Dall'uomo armato, ucciso dagli agenti del Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro un checkpoint vicino alla Casa Bianca alla sparatoria alla cena dei corrispondenti di fine aprile.