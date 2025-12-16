Father Mother Sister Brother, il Leone d'oro di Jarmush arriva in sala

Roma, 16 dic. (askanews) - Arriva nei cinema italiani il 18 dicembre "Father Mother Sister Brother", il film di Jim Jarmush che ha vinto il Leone d'Oro alla 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il lungometraggio del maestro del cinema indipendente americano è costruito come un trittico: tre storie sulle relazioni familiari adulte, tra figli, i loro genitori piuttosto distanti, tra fratelli.

Il lungometraggio offre una serie di ritratti intimi, con personaggi osservati senza giudizio, come ha sempre fatto il regista. Tra non detti, dialoghi sospesi, guizzi di ironia, la commedia umana di Jarmush è fatta di sorrisi, malinconia, un gusto del surreale. Le tre storie sono ambientate in altrettanti Paesi: Father nel nordest degli Stati Uniti, Mother a Dublino, Sister Brother a Parigi. Nel cast tanti grandi attori, fra cui Adam Driver, Tom Waits, Charlotte Rampling, Cate Blanchett.

Lo stesso Jarmush ha definito "Father Mother Sister Brother" una sorta di "film di anti-azione che con uno stile fine e sommesso è costruito meticolosamente per permettere l'accumulo di piccoli dettagli. Quasi come fiori sistemati con cura in tre composizioni delicate".