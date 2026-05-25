Fase Rem il nuovo album di Leon Faun è un viaggio emotivo nei sogni

Milano, 25 mag. (askanews) - Si chiama Fase Rem (Walkin' Records / distr. The Orchard), il nuovo album di Leon Faun che si presenta come un viaggio emotivo che attraversa inconscio, dormiveglia e risveglio.

"Il mio nuovo album nasce dalla voglia di tornare a sognare perché Fase Rem non tratta solo di sogni intesi come i sogni che facciamo la notte, ma anche sogni che possiamo avere noi persone come obiettivi. È nato da una necessità di totale ritorno alla spontaneità sul foglio".

Leon de la Vallée, conosciuto come Leon Faun, romano di classe 2001, oltre alla musica si dedica al cinema, queste due arti in lui convivono e danno nuovi spunti.

"Le esperienze che ho avuto, soprattutto "La terra dei figli", che è stato il primo film, è stata molto formativa per me, quindi c'è stato tanto di quell'aspetto nei miei testi. Perché vado a scavare molto in stesso, recitare è come fare una seduta dallo psicologo con se stessi".

Il tema centrale di Fase Rem è quello del sogno, inteso non solo come esperienza notturna ma come spazio percettivo e creativo.

"Ma io credo che per fortuna già dei miei sogni li ho realizzati. Devo essere bravo a mantenerli, essere costante".

Giovane e soddisfatto del suo percorso guarda con fiducia e determinazione al futuro, anche se a volte la fama non è facile da gestire.

"Ma guarda, può fare piacere, mi ha messo anche tanta ansia sociale. In realtà non è che ci vedo proprio a nozze con lo stare al centro dell'attenzione continuamente. Diciamo che se arriva il fan che vuole fare due chiacchiere o mi dice la tua musica mi ha aiutato, mi fa super piacere. Ci sono stati anche momenti in cui avrei voluto volentieri scomparire dalla faccia della terra, ma perché purtroppo alcune persone non capiscono che siamo persone come loro".

Leon porterà Fase Rem in tour nei principali club italiani, partendo il 18 ottobre dai Magazzini Generali di Milano.