Farnborough, Santachiara (ANSER): Competenze integrate

Roma, 27 lug. (askanews) - "Il consorzio ANSER è nato tre anni fa con l'obiettivo di riunire le principali aziende del settore aerospaziale dell'Emilia-Romagna. Attualmente conta 26 imprese attive in ambiti diversi, dalla meccanica ai materiali compositi, fino all'elettronica e alla componentistica speciale. Il nostro obiettivo è fare massa critica e rappresentare aziende di ogni dimensione, dalle più piccole alle più grandi, nei principali appuntamenti nazionali e internazionali". È quanto dichiara Davide Santachiara, consigliere di ANSER - Aeronautics and Space in Emilia-Romagna, ai microfoni del Media Space AIAD al Farnborough International Airshow.

"Presentarsi alle grandi aziende e ai prime contractor attraverso il consorzio ANSER consente di mettere in comune le capacità di imprese che operano in settori differenti. La possibilità di proporre un progetto integrato rappresenta quindi un importante valore aggiunto", prosegue Santachiara.

"Il consorzio lavora inoltre per accompagnare la crescita delle aziende sul fronte delle certificazioni, aiutando quelle che devono ancora compiere alcuni passi per poter essere considerate dai prime contractor a un livello più elevato. L'obiettivo è renderle pronte ad affrontare sfide tecnologiche e organizzative ormai indispensabili per operare in un settore altamente competitivo e caratterizzato da tecnologie estremamente avanzate come quello aerospaziale", conclude.