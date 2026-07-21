Farnborough, Cossiga (AIAD): Italia eccellenza europea

Londra, 21 lug. (askanews) - "Nel comparto aerospazio e difesa l'Italia è uno dei grandi d'Europa. Siamo su tutti i principali programmi internazionali e questo è importante dal punto di vista economico e industriale." È quanto ha dichiarato Giuseppe Cossiga, presidente di AIAD, presso il Media Space AIAD al Farnborough International Airshow. "Ricordiamoci che, nel campo della sicurezza e della difesa, o si è capaci di sedersi al tavolo o non si esise. Ebbene, l'Italia è un'eccellenza riconosciuta".

"Il sostegno del Sistema Paese passa anche attraverso AIAD, dai suoi accordi con ICE e con i cluster ed è importante comunicare questo sostegno, perché ormai non conta soltanto essere bravi ed essere un'eccellenza: bisogna che tutti lo sappiano".

"Da qui la nuova iniziativa di AIAD: un Media Space per le aziende, che potranno usufruire di questa opportunità per comunicare la loro eccellenza", ha concluso Cossiga.