ULTIME NOTIZIE 23 LUGLIO 2026

Farnborough, Cirielli: Vetrina strategica per il Made in Italy

Londra, 23 lug. (askanews) - "Il Farnborough International Airshow rappresenta un momento centrale per la politica commerciale legata alle tecnologie della difesa e della sicurezza, ma anche per l'intero comparto dual use. È inoltre una grande vetrina del Made in Italy e della capacità del nostro Paese di penetrare, anche attraverso la diplomazia e le relazioni internazionali, mercati di particolare rilievo. Il Regno Unito, peraltro, rappresenta un partner strategico". È quanto dichiara Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, presso il Media Space AIAD al Farnborough International Airshow.

"In questa importante manifestazione le aziende italiane e AIAD svolgono un ruolo da protagoniste. Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, che ha anche competenze in materia di commercio estero, sostiene pienamente questo sforzo", conclude Cirielli.

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