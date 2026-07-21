ULTIME NOTIZIE 21 LUGLIO 2026

Farnborough, Angelilli: Lazio protagonista dell'aerospazio

Londra, 21 lug. (askanews) - "La Regione Lazio è qui insieme a 26 imprese del settore che rappresentano un ecosistema fortissimo nella Regione Lazio. Parliamo di quasi quattrocento imprese, di oltre 23mila addetti, di un fatturato annuo che supera i 5 miliardi e un export che è arrivato a due miliardi". È quanto ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, presso il Media Space AIAD al Farnborough International Airshow.

"Abbiamo centri di ricerca, università e un settore strategico destinato a crescere soprattutto in vista della prossima programmazione europea. Ricordiamo che ci saranno a disposizione oltre 120 miliardi per l'aerospazio, difesa e sicurezza".

"Il valore aggiunto delle istituzioni è proprio quello di fare sistema in una realtà che è fortemente competitiva. Dobbiamo essere protagonisti a livello internazionale, quindi accompagnare le nostre imprese in missioni di sistema e cercare di rafforzare al massimo le filiere tecnologiche", ha concluso Angelilli.

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