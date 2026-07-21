ULTIME NOTIZIE 21 LUGLIO 2026

Farnborough, Amb. Cassese: Cooperazione Italia-UK è esempio

Roma, 21 lug. (askanews) - "La fiera di Farnborough è un momento molto importante per l'industria italiana, presente con moltissime imprese di tutta la filiera, segno di una forte collaborazione tra Italia e Regno Unito e importante anche per la difesa europea". È quanto ha dichiarato Fabio Cassese, Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, al Media Space AIAD al Farnborough International Airshow.

Per l'Ambasciatore: "Il GCAP, il progetto di caccia di sesta generazione che stiamo sviluppando con i britannici e con i giapponesi, è il principale esempio della cooperazione industriale tra i due Paesi".

"Questo però - ha proseguito Cassese - è solo l'esempio più macroscopico. Ci sono tante altre collaborazioni, tante altre opportunità per l'industria della difesa di lavorare insieme, in cooperazione, che è il modo migliore per costruire un'Europa più unita anche sotto il profilo della difesa, che di questi tempi è un tema fondamentale".

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi