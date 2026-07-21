Farnborough, Amb. Cassese: Cooperazione Italia-UK è esempio

Roma, 21 lug. (askanews) - "La fiera di Farnborough è un momento molto importante per l'industria italiana, presente con moltissime imprese di tutta la filiera, segno di una forte collaborazione tra Italia e Regno Unito e importante anche per la difesa europea". È quanto ha dichiarato Fabio Cassese, Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, al Media Space AIAD al Farnborough International Airshow.

Per l'Ambasciatore: "Il GCAP, il progetto di caccia di sesta generazione che stiamo sviluppando con i britannici e con i giapponesi, è il principale esempio della cooperazione industriale tra i due Paesi".

"Questo però - ha proseguito Cassese - è solo l'esempio più macroscopico. Ci sono tante altre collaborazioni, tante altre opportunità per l'industria della difesa di lavorare insieme, in cooperazione, che è il modo migliore per costruire un'Europa più unita anche sotto il profilo della difesa, che di questi tempi è un tema fondamentale".