Farmacie, Taurino (Kitabii): partner principale Farla

Roma, 24 ott. (askanews) - "Siamo alla convention di Farla Farmacie che crea un network di farmacie e sceglie come partner principale Kitabii, piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che aiuta la farmacia a gestire meglio gli spazi espositivi per aumentare il fatturato commerciale e ottimizzare le performance di tutto il team di collaborati".

Così Alessandro Taurino, Founder&Ceo della start up innovativa Kitabii, alla convention Farla 2025, parlando poi della transizione digitale delle farmacie in un contesto di grande trasformazione.