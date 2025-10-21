ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2025

Farmacie, Taurino (Kitabii): hub salute ma anche aziende

Roma, 21 ott. (askanews) - "Sicuramente la farmacia oggi è l'hub della salute ma è anche un'azienda vera a propria che ha bisogno di un approccio manageriale e dell'evoluzione dell'approccio del team di collaboratori per garantire i risultati dell'attività. Partecipiamo a questa convention come Kitabii start up innovativa che ha come mission favorire la transizione e la digitalizzazione della farmacia in un contesto in continua evoluzione con un valido supporto dell'IA riuscendo ad ottimizzare lo spazio espositivo in farmacia ma anche l'attività e l'efficienza operativa dei collaboratori, il rapporto commerciale con le aziende partner potendo aumentare il fatturato commerciale e l'intera gestione della farmacia".

E' quanto ha evidenziato Alessandro Taurino, Co-Founder & Ceo Kitabii, partecipando alla Convention Farmà Plus, "l'AI parte della transizione digitale delle Farmacie. Il caso Kitabii"

