ULTIME NOTIZIE 07 LUGLIO 2026

Farage si dimette e cerca la riconferma dopo il caso donazioni

Milano, 7 lug. (askanews) - Nigel Farage, il politico britannico di estrema destra e leader di Reform UK, ha annunciato che si dimetterà dal suo seggio parlamentare per candidarsi alle elezioni suppletive indette in fretta e furia al fine di mantenerlo: una scommessa rischiosa dopo settimane di esame critico della sua situazione finanziaria.

"Ci ho pensato a lungo e oggi ho deciso: oggi stesso mi dimetterò da membro del Parlamento per Clacton-on-Sea, costringendo così a indire elezioni suppletive, che spero si terranno a breve - ha annunciato Farage - Ho deciso che saranno gli abitanti di Clacton a giudicare le mie azioni. Queste saranno elezioni suppletive tra il popolo e l'establishment. È un'occasione per mandare al diavolo l'intero establishment, per dirgli francamente dove andare. Ed è per questo che mi candiderò a queste elezioni suppletive. Lotterò per vincere, lotterò per continuare la rivoluzione politica iniziata da Reform".

Farage ha rilasciato la dichiarazione dopo il clamore sucitato da un'inchiesta relativa a incomplete dichiarazioni sulla donazione da 5 milioni di sterline ricevuta da un miliardario delle criptovalute, somma ricevuta prima delle ultime elezioni generali.

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