Fao, Mattarella: inaccettabili carestie e sperequazioni su cibo

Roma, 16 ott. (askanews) - Il percorso dell'Agenda 30 per la sicurezza alimentare e la sostenibilità degli ecosistemi "resta purtroppo in gran parte inattuato, ivi inclusa l'aspirazione a un mondo senza più fame". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del Museo e Rete per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao MuNe) nell'ambito delle iniziative per gli 80 anni della Fao a Roma e della Giornata dell'alimentazione.

"È un triste paradosso che proprio mentre crescono le conoscenze, le risorse e le potenzialità tecnologiche, anche con rilevanti applicazioni al settore agricolo, assistiamo a nuovi scenari di carestia, a inaccettabili sperequazioni e a un regresso di quel sistema multilaterale, unico paradigma in grado di dare vere risposte a questi bisogni. Si tratta di una inversione di rotta incomprensibile e inaccettabile", ha aggiunto Mattarella.

"Le Istituzioni multilaterali più direttamente impegnate nella lotta all'insicurezza alimentare sono strumenti preziosi ed esprimono consapevolezza della indivisibilità dei destini umani", ha aggiunto il Capo dello Stato.