Fango, sudore e risate: una corsa particolare per raccogliere fondi

Milano, 27 apr. (askanews) - Travestiti da tazze da tè, rane e qualsiasi altra cosa, i concorrenti si sfidano per la gloria all'annuale "Maldon Mud Race" nel sud dell'Inghilterra, raccogliendo fondi per beneficenza e dando una spinta alla comunità locale. Hanno partecipato oltre 350 corridori. La gara è durata dai cinque ai sei minuti per i primi e circa 40 minuti per gli ultimi classificati. "Una signora me l'ha descritta come peggio del parto. Sembra facile, ma una volta che metti piede nel fango, non lo è più", ha spiegato Brian Farrington, organizzatore della gara.