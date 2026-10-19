ULTIME NOTIZIE 19 OTTOBRE 2026

Familiari dei fermati per gli scontri di Milano attendono in Questura

Milano, 19 ott. (askanews) - Aspettano davanti alla Questura di Milano o nei bar della zona in via Fatebenefratelli, sono i genitori dei giovani fermati per gli scontri scoppiati nel centro della città tra sabato e domenica. Le forze dell'ordine hanno accompagnato in Questura 271 persone, di cui ben 220 minorenni.

"Sono stanca, qui c'è mio figlio, sono preoccupata, tutti i genitori sono preoccupati, mi hanno detto dell'arresto alle 2 di notte, ma non ho sentito mio figlio, non gli hanno fatto fare la telefonata. Lui ha 14 anni e mezzo".

Alcuni sono stati portanti nel carcere minorile Beccaria, altri già a San Vittore, altri ancora attendo ancora in Questura.

"Mio figlio è disabile al 100% e lo hanno portato a San Vittore".

Alcuni sono usciti perchè ritenuti estranei alle violenze come dice "Marco", nome di fantasia, che era stato stato fermato in Duomo. I suoi amici sono ancora in questura.

"Hanno deciso di fermarci perchè hanno pensato che noi potevamo avere delle armi e rompere le vetrine"

C'è comunque poca voglia di parlare con i tanti i giornalisti presenti sul luogo, tra i familiari c'è preoccupazione per quello che accadrà ma anche rabbia.

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