ULTIME NOTIZIE 17 AGOSTO 2026

Familiari, amici e fan danno l'ultimo addio a Bonnie Tyler in Galles

Swansea (Galles), 17 ago. (askanews) - Familiari, amici e fan hanno reso omaggio alla cantante gallese Bonnie Tyler durante il funerale a Swansea, in Galles, ricordandone la gentilezza, la forza e la risata contagiosa. Tyler, nota soprattutto per la hit "Total Eclipse of the Heart", è scomparsa in Portogallo all'età di 75 anni l'8 luglio 2026. Oltre 1.000 persone hanno partecipato alla cerimonia funebre nel Galles meridionale, che è stata trasmessa anche in diretta streaming per permettere ai fan lontani di ricordarla.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi