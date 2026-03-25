ULTIME NOTIZIE 25 MARZO 2026

Famiglia del bosco,La Russa: superare rigidità di tutti per i bambini

Roma, 25 mar. (askanews) - "È stato per me un piacere ricevere Nathan e Caterina, Catherine, perché era mia intenzione cercare di stemperare il clima che si è creato attorno a questa vicenda". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in una dichiarazione video diffusa dal suo ufficio stampa dopo l'incontro a palazzo Giustiniani con Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco.

"Io - ha precisato - non ho né titoli né intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, né tantomeno voglio giudicare lo stile di vita di Nathan e Catherine, quello che spero possa essere utile è invitare tutti, la mia moral suasion affinché vengano eliminate le rigidità di tutti, tutte le rigidità, in modo da favorire il più possibile il ritorno a una famiglia unita, come voi la desiderate, con i figli che, come è naturale, possano stare col padre e con la madre dopo che vengano assicurate delle condizioni normali".

"Sono molto lieto - ha proseguito il presidente del Senato - di avere appreso che da parte vostra non vi è nessuna obiezione a che i bambini possano frequentare il doposcuola, che la casa possa avere i servizi igienici che sono richiesti e in sostanza che vi avviciniate molto a quelle condizioni necessarie per una convivenza voluta. Sono fermamente convinto che non vi è maggiore felicità per i bambini che quella di stare col proprio papà e con la propria mamma. Ed è quello che io vi auguro e che spero sia possibile eliminando tutte le rigidità esistenti", ha ribadito in conclusione La Russa.

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