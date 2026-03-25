ULTIME NOTIZIE 25 MARZO 2026

Famiglia del bosco da La Russa, la madre: sempre rispettate le leggi

Roma, 25 mar. (askanews) - "Dopo mesi di completo silenzio Nathan e io vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine a chiunque ci ha sostenuto in questi giorni lunghi e profondamente difficili pieni di dolore e tristezza per i nostri bambini". Comincia così la dichiarazione rilasciata da Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta "famiglia nel bosco", all'uscita da Palazzo Giustiniani, dove insieme col marito Nathan Trevallion è stata ricevuta in una visita privata dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

"Abbiamo scelto l'Italia perché aveva gli stessi valori con cui volevamo crescere i nostri bambini, famiglia, amore, stare insieme, vivere e mangiare in maniera naturale e più di tutto una esistenza piena di amore e pace in cui le persone si aiutano a vicenda", ha continuato, citando i figli al momento ancora allontanati dalla famiglia e accolti in una struttura per decisione del Tribunale di minori.

"Abbiamo vissuto in pace e armonia nel rispetto delle leggi dello Stato e della Costituzione non abbiamo mai fatto male ai nostri bambini, mai privati dei loro bisogni o abbiamo mai fatto male ai nostri vicini, al nostro Comune e alla terra in cui viviamo", ha aggiunto.

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