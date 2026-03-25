ULTIME NOTIZIE 25 MARZO 2026

Famiglia del bosco al Senato: qui per dire nostra verità, grazie Italia

Roma, 25 mar. (askanews) - "Quello che siamo venuti a offrire qua oggi è la nostra verità e il continuo impegno ad essere quei genitori responsabili rispettosi e amorevoli che siamo e con questa verità, nel dolore più insopportabile, siamo venuti qua a chiedere di essere ascoltati e a chiedere di essere di nuovo una famiglia, la nostra famiglia". Così Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta "famiglia nel bosco", all'uscita da Palazzo Giustiniani, dove insieme col marito Nathan Trevallion è stata ricevuta in una visita privata dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

"Il nostro sincero e sentito ringraziamento al presidente del Senato italiano per averci ricevuto e sostenuto con grande umanità, siamo davvero profondamente grati a lui e tutta l'Italia nella sua bontà e nel suo amore", ha detto in una dichiarazione in inglese rilasciata all'esterno di Palazzo Giustiniani. "Grazie di cuore", ha concluso in italiano.

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