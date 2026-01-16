Fabio Fazio: a Milano un'aiuola dedicata a Ornella Vanoni

Roma, 16 gen. (askanews) - In una clip condivisa sui social Fabio Fazio ha annunciato l'intitolazione di un'aiuola a Ornella Vanoni a Milano. "Eccoci qua in una delle pause delle prove di 'Ornella senza fine', ma voglio anticiparvi una cosa che accadrà poi domenica. E devo dire grazie, ma grazie proprio con tutto il cuore, per l'impegno e la velocità, al sindaco di Milano Beppe Sala e all''assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, che ringrazio di cuore, perché riusciremo ad esaudire il desiderio che Ornella aveva manifestato proprio qui e cioè che le venisse intitolata un'aiuola nella sua Milano", ha detto il conduttore, anticipando lo speciale di "Che tempo che fa" in prima serata su Nove il 18 gennaio.

"Lei teneva molto a questa aiuola. Non vi dico dov'è, ma è in un posto perfetto di cui sono sicuro Ornella sarebbe orgogliosa e quindi domenica sera scoprirete anche dove sarà questa aiuola che verrà dedicata a Ornella con tanto di iscrizione" ha aggiunto Fazio.