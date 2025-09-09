F1, a Monza il tifo passa anche dalle card collezionabili

Monza, 9 set. (askanews) - Il Gran Premio d'Italia di Monza è stato anche l'occasione per gli appassionati italiani di scoprire una nuova collezione di card collezionabili Topps dedicata alla Formula 1. Nel corso della tre giorni di gare nello stand Topps allestito nella Fanzone è stata presentata la F1 Turbo Attax Diamond, la linea che celebra i 75 anni della Formula 1 raccontandone passato, presente e futuro attraverso più di 400 nuove card. Tra esse anche alcuni pezzi in Limited Edition dedicati ai due piloti Ferrari, Charles Lecrlerc e Lewis Hamilton, oltre alla vera "punta di diamante", ovvero la card 1/1 firmata dallo stesso Hamilton in persona, che è stata assegnata con un'estrazione.

Anche il due volte campione del mondo Emerson Fittipaldi ha visitato lo stand e ha partecipato all'unboxing di alcune collezioni di card esclusive dedicate proprio a chi ha conquistato il campionato.

Tra carte leggendarie che contengono "reliquie" dei piloti e caccia alle autografate il Gran Premio d'Italia ci ha raccontato anche di come continua a cambiare il grande circo che ruota intorno allo sport, sempre più alimentato dal collezionismo e sempre più simile al modello americano.