ULTIME NOTIZIE 14 LUGLIO 2026

Ezhaya (ASTOI): nonostante le crisi, domanda di turismo sempre viva

Milano, 14 lug. (askanews) - Il comparto del turismo viva da anni in una situazione di incertezza, con tutte le crisi internazionali che sono esplose all'indomani della già gravissima stagione del Covid. Ma la domanda di viaggio resta comunque elevata e, pur con molte difficoltà, gli operatori continuano a lavorare e a guardare in avanti fiduciosamente. È questo in sintesi il quadro del settore tracciato ad askanews da Pier Ezhaya, presidente di ASTOI Confindustria viaggi, all'indomani della diffusione del rapporto dell'associazione sull'andamento dell'estate 2026.

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