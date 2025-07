Ezhaya (ASTOI): estate 2025 +5% ricavi, turismo cambia con società

Milano, 17 lug. (askanews) - "È un'estate brillante, senza particolari picchi, però direi che mettere a segno un 5% di ricavi in più sulla già ottima estate del 2024 è sicuramente un segnale incoraggiante per tutto il comparto e quindi riconfermiamo una grande voglia di viaggiare degli italiani". Lo ha detto il presidente di ASTOI Confindustria Viaggi, Pier Ezhaya, commentando il Rapporto ASTOI sull'estate 2025.

"Le vacanze - ha aggiunto il presidente - aderiscono in maniera lineare, quasi perfetta al cambiamento dei costumi della società, quindi come evolve la società, come cambia la società, cambiano anche cambia anche il modo di fruire delle vacanze assume sempre un ruolo più centrale, il desiderio di fare cose esclusive, esperienze, di viverle sul territorio a costo di rinunciare a qualche stella negli alberghi o a qualche comfort in più. Si vuole vivere esperienze esclusive, assistiamo a un grande desiderio anche di prenotare la vacanza in anticipo e questa è una cosa che soprattutto per il nostro comparto è una grandissima innovazione, diciamo così, e si prenota anche con 120 giorni di anticipo già dall'inizio dalla fine dell'anno scorso all'inizio del di quest'anno a gennaio le le persone prenotavano le vacanze estive. Questo per avere la scelta migliore in termini di gamma e anche i prezzi migliori perché oramai anche nel nostro comparto si lavora con prezzi dinamici che garantiscono le quote migliori soprattutto in testa di gondola, come si dice in gergo, quindi all'inizio della stagione e poi il desiderio anche di viaggiare più coperti possibili, quindi varie forme di assicurazione dalle più classiche, quindi quelle contro le ad esempio dei sinistri che riguardano la salute all'estero, quindi ci si copre per i evitare impreviste ai che possono sempre capitare fino ad assicurazioni anche più originali come quella di coprire e eventuali danni al proprio animale se viaggia con noi o addirittura ad assicurarsi contro il maltempo perché ormai la vacanza assume anche un valore economico molto importante, quindi si cerca di proteggerci".

"E poi - ha concluso Ezhaya - ancora due elementi che traccio tracciamo come eh grande con grande positività di quest'estate è una grandissima eh ripresa dei viaggi studio, quindi nonostante ci siano formule per diciamo conoscere altre altre lingue in maniera anche digitale, però la il desiderio di fare un'esperienza all'estero, di vivere anche qui insieme alla vacanza studio, anche delle esperienze sul territorio è diventata molto importante e anche una bella ripresa del segmento delle crociere, quindi direi che su tutte le direttrici registriamo un segno positivo".