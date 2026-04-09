ULTIME NOTIZIE 09 APRILE 2026

Exposed Torino Photo Festival, "Fotografia a 360 gradi"

Torino, 9 apr. (askanews) - Una intera città coinvolta, 18 mostre in luoghi museali, ma anche nel cuore di Torino, sotto i portici o presso la Mole. Una festa della fotografia a 360 gradi dall'Ottocento a oggi. Così il direttore artistico Walter Guadagnini ha presentato ad askanews l'edizione 2026 di Exposed Torino Photo Festival, che si tiene nel capoluogo piemontese dal 9 aprile al 2 giugno. E il tema di questa edizione è "Mettersi a nudo", inteso come tema classico della fotografia, ma anche come un modo per i fotografi di raccontare se stessi e i propri sentimenti.

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