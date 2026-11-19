Milano, 18 nov. (askanews) - Formazione, orientamento e lavoro si incontrano a Milano per la quindicesima edizione di Expo Training. All'Allianz MiCo, 15mila iscritti e 5mila colloqui nella prima giornata: un confronto diretto tra giovani, aziende, istituzioni e mondo della formazione, in un mercato del lavoro sempre più condizionato dall'innovazione e dall'Intelligenza Artificiale.

Il punto di partenza è il rapporto tra formazione e occupazione: le competenze richieste dalle imprese cambiano rapidamente e orientare i giovani nelle scelte diventa sempre più importante.

"Siamo giunti alla quindicesima edizione di Expo Training, la fiera dell'orientamento e del lavoro. Questa edizione si contraddistingue per tre ragioni: primo, perché per la prima volta in Italia andiamo a svolgere 10.000 colloqui di lavoro in due giorni; secondo, perché sono previsti ben 160 workshop di orientamento su una superficie di 40.000 metri quadrati; e infine per l'affluenza, visto che ci stiamo aspettando - anzi, a questo punto siamo già a metà - 30.000 visitatori. Quando nel 2011 iniziai a fare Expo Training, era una cattedrale nel deserto, perché ovviamente eravamo precursori. Oggi, alla quindicesima edizione, questa è diventata la grande piazza del lavoro, della formazione e dell'orientamento" ha dichiarato Carlo Barberis, sociologo e presidente di Expo Training.

Una sfida che riguarda anche le politiche per il lavoro. Ridurre il divario tra domanda e offerta significa puntare sull'apprendimento continuo, sull'aggiornamento delle competenze e su percorsi formativi sempre più vicini alle esigenze delle aziende.

"Sono contentissimo, perché non mi aspettavo tantissima partecipazione di giovani. Ho visto tantissime persone avvicinarsi ai corpi armati e ai desk per il matching tra domanda e offerta. Vedere questi ragazzi che hanno sete e voglia di mettersi in gioco è una linfa vitale per quello che noi mettiamo quotidianamente in campo in Parlamento. È bello, davvero bello vedere così tanti giovani" ha aggiunto Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

E proprio il mondo delle imprese è chiamato a giocare un ruolo centrale: dal confronto con chi cerca occupazione alla selezione, fino alla capacità di individuare le professionalità necessarie per affrontare le nuove esigenze del mercato.

"Questa quindicesima edizione sta registrando un successo incredibile e incrementale, e siamo davvero molto contenti di essere qui. Come sapete, in Italia abbiamo un problema di competenze che stiamo cercando di risolvere tutti insieme: più del 50% delle richieste che ci arrivano dai clienti fa fatica a essere coperta, malgrado la nostra rete di oltre 190 filiali su tutto il territorio nazionale. Per questo motivo, momenti del genere sono fondamentali per i ragazzi e per le aziende, offrendo uno spazio di incontro che spesso manca. Il lavoro c'è, i giovani ci sono e le competenze le stiamo costruendo insieme come sistema Paese; mancava proprio l'occasione per incontrarsi direttamente. E questi due giorni rappresentano il momento migliore per raggiungere un obiettivo altissimo: 10.000 colloqui, 160 workshop e oltre 120 aziende presenti" ha concluso Marco Valsecchi, Amministratore delegato di Synergie Italia.

Novanta workshop e oltre 120 aziende presenti. Expo Training ha l'obiettivo di trasformare il dialogo tra formazione e imprese in nuove opportunità professionali.