EXPO 2025, Vattani: a Osaka grandi opportunità per imprese italiane

Roma, 23 gen. (askanews) - L'Expo 2025 a Osaka è un'opportunità per l'Italia. L'ha evidenziato il commissario generale per l'Italia all'Expo 2025 di Osaka Mario Vattani, presentando a Roma una partnership con la Confederazione AEPI, che rappresenta le piccole e micro-imprese italiane.

"Dal 13 aprile al 13 ottobre del 2025, Osaka ospiterà - ha detto Vattani ad askanews - la prossima Esposizione universale. Sarà un appuntamento per cui ci si aspetta un pubblico di circa 30 milioni di visitatori, di cui gran parte saranno giapponesi, ma gli altri verranno da tutto quel mondo che è l'Asia-Pacifico, dove ci sono i mercati più in crescita oggigiorno, che sono mercati molto importanti per le nostre aziende. Quindi è naturale questa partnership che noi abbiamo oggi lanciato con l'AEPI, ma soprattutto perché queste Expo non sono soltanto l'occasione per poter presentare i nostri prodotti, le nostre realtà, le nostre innovazioni. Ma sono momenti anche per creare collaborazione, per creare nuove collaborazioni e, pensando sempre che il Giappone ha la particolarità di avere un numero enorme di piccole e medie imprese, sono 3 milioni, immaginate quello che significa questo (evento) in termini di opportunità".