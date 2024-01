Expo 2025, Di Noi (AEPI): fare squadra in vista dell'evento di Osaka

Roma, 23 gen. (askanews) - Le organizzazioni imprenditoriali, soprattutto quelle delle piccole aziende, debbono fare squadra e collaborare per presentarsi in maniera sinergica sul palcoscenico dell'Expo 2025 a Osaka. L'ha affermato il presidente della Confederazione AEPI e membro del Cda dell'azienda speciale Palaexpo Mino Di Noi, intervistato a margine di un evento di presentazione del Padiglione italiano all'Expo.

"Il ruolo della Confederazione - ha detto Di Noi - è simile a quello che devono assumere tutte le rappresentanze datoriali del nostro paese: quella di grande disponibilità e messa a disposizione con grande responsabilità della direzione generale. Nel 2025 l'Expo è una grande opportunità, non solo per farci conoscere all'esterno ma per mettere a sistema il nostro Paese anche all'interno, promuovendo, consolidando anche nella rigenerazione dell'indotto economico, quelle eccellenze, anche tra le micro-imprese, che oggi rappresentano il nostro Made in Italy. Perciò l'iniziativa di oggi è una delle tante in tanto per accompagnare la conoscenza dell'Expo 2025, ma anche e soprattutto per fare in modo che si possa creare un tavolo permanente insieme alle associazioni di categoria, soprattutto quelle delle micro-imprese, a supporto della Direzione generale, perché è il momento di fare squadra".