ULTIME NOTIZIE 01 OTTOBRE 2025

Expo 2025, Busca (Comieco): eccellenza economia circolare Italia

Roma, 1 ott. (askanews) - "L'Italia è una superpotenza nell'economia circolare con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità di rifiuti: l'83%, il doppio rispetto alla media europea, e grazie a questo risparmia 63 milioni di tonnellate equivalenti di tonnellate di CO2. Per questo presentare, alla presenza del Commissario Generale per l'Italia a Expo Osaka 2025 Amb. Mario Vattani e della Responsabile Cultura del Commissariato Prof.ssa Rossella Menegazzo, l'eccellenza industriale della nostra filiera dell'economia circolare nazionale all'Expo di Osaka è stata una iniziativa importante, peraltro seguitissimma con il tutto esaurito dei posti in sala all'auditorium del Padiglione Italiano". Così il Responsabile relazioni istituzionali e legali di Comieco Claudio Busca, ad Osaka insieme agli attori dell'economia circolare italiana e Globe Italia. Il legame tra Italia e Giappone nella tradizione della carta e nella cura dell'imballo è profondo e affascinante, fondato su un reciproco rispetto per l'artigianato e la cultura materiale. Il Washi è, ad esempio, la tradizionale carta giapponese, realizzata a mano da secoli con fibre naturali come il gelso. Specularmente l'Italia è uno dei primi Paesi europei a produrre carta, a partire dal XIII secolo, la prima cartiera documentata in Italia fu fondata ad Amalfi, una delle Repubbliche Marinare, attorno al 1180-1200. Un unicum di tradizione, tecnologia e cura dell'ambiente che rendono grazie all'economia circolare ancora più forte il Made in Italy nel mondo.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi