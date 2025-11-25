Ex Ilva, Urso: soluzione difficile, ma ribadiamo impegno

Torino, 25 nov. (askanews) - "Tutti i miei atti vanno nella direzione della continuità, sin da quando creammo le condizioni affinché fosse possibile la ripresa, attraverso una gestione commissariale di uno stabilimento che, come tutti sanno, nella precedente gestione ha subito gravi danni". Lo ha detto il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso a margine del lancio della 500 ibrida a Mirafiori

"Oggi forse non si ricorda appieno quello che accadde in quei giorni, perché in quella gestione furono chiusi due altiforni e il terzo altoforno, quando riuscimmo a prendere in mano l'azienda con i commissari straordinari, aveva appena un'autonomia di 4 giorni. È chiaro che con il lascito di quell'eredità e, se permettete, di tutto il decennio precedente, piuttosto grave, pesante, la soluzione è difficile, ma siamo impegnati in maniera continuativa a trovarla", ha detto.